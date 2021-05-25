Украина заявила об опасности воздушного пространства Белоруссии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Белоруссия, преследуя несогласных, сделала воздушное пространство опасным для своих и иностранных граждан. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По словам министра, ради подавления оппозиции Минск «не останавливается ни перед чем», а потому Киев будет вынужден прекратить авиасообщение с республикой и запретить своим самолетам летать над ее территорией. «Украина всегда была заинтересована в демократической Белоруссии, где уважают права человека», — написал Кулеба.

Прекратить авиасообщение с Белоруссией накануне, 24 мая, поручил президент Украины Владимир Зеленский из-за инцидента с самолетом компании Ryanair. С 2015 года Минск являлся главным стыковочным пунктом для украинцев при полетах в Москву и другие российские города.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, после сообщений о минировании, поступивших от белорусских диспетчеров, совершил экстренную посадку в Минске. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии.

Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту создателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Данные о взрывных устройствах на борту лайнера не подтвердились. На родине журналиста обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.