Украина согласилась отдать воздушное пространство для перестройки авиамаршрутов

Украина согласилась предоставить воздушное пространство иностранным авиакомпаниям, чтобы они могли прокладывать курс своих самолетов вокруг территории Белоруссии. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на министра инфраструктуры республики Александра Кубракова.

По его словам, приоритетом Киева остается безопасность пассажиров и авиации, несмотря на неудобства из-за перестройки авиамаршрутов. Он пояснил, что страна уже готова отдать распоряжения для организации необходимых мероприятий.

События в Белоруссии чиновник назвал международным прецедентом и заявил, что украинские власти намерены реагировать на это в строгом соответствии с национальным законодательством.

Ранее правительство Украины приняло решение прекратить авиасообщение с Белоруссией с полуночи 26 мая из-за инцидента с самолетом компании Ryanair. Самолеты украинских компаний также получили запрет на полет через территорию республики.

Инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, произошел 23 мая из-за сообщения белорусских диспетчеров о заложенной на борту бомбе. Во время снижения лайнер сопровождал истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Взрывное устройство на борту обнаружено не было, вместо этого силовики задержали находившегося на борту создателя и главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

В Белоруссии его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Еще до вылета из Греции журналист обнаружил за собой слежку. Оппозиция и ряд европейских стран сочли произошедшее актом государственного терроризма и потребовали отпустить задержанного. В свою очередь, белорусская сторона заявила, что информация о минировании пришла от имени палестинского движения ХАМАС.