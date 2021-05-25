Украина решила вернуть своих граждан из Белоруссии

Власти Украины приняли решение вернуть своих граждан с территории Белоруссии из-за инцидента с экстренной посадкой самолета компании Ryanair в Минске. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заявление компании «Украэрорух».

По ее данным, вопросом возвращения соотечественников на родину в настоящее время занимаются Министерство иностранных дел, Министерство инфраструктуры и Госпогранслужба страны. Желающих вернуться на родину украинцев попросили срочно обратиться в дипломатические учреждения республики в Белоруссии.

«При поддержке руководства аэропортов, из которых осуществляются перелеты, будет налажено информирование пассажиров о сложившейся ситуации», — заявили в компании. Отмечается, что компенсация за купленные билеты пассажирам предусмотрена не будет, так как введение запрета на перелеты между странами стало форс-мажорным обстоятельством.

Ранее правительство Украины приняло решение прекратить авиасообщение с Белоруссией с полуночи 26 мая из-за инцидента с самолетом компании Ryanair. Самолеты украинских компаний также получили запрет на полет через территорию республики.

Инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, произошел 23 мая из-за сообщения белорусских диспетчеров о заложенной на борту бомбе. Во время снижения лайнер сопровождал истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Взрывное устройство на борту обнаружено не было, вместо этого силовики задержали находившегося на борту создателя и главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

В Белоруссии его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Еще до вылета из Греции журналист обнаружил за собой слежку. Оппозиция и ряд европейских стран сочли произошедшее актом государственного терроризма и потребовали отпустить задержанного. В свою очередь, белорусская сторона заявила, что информация о минировании пришла от имени палестинского движения ХАМАС.