Бывший премьер Украины назвал запрет полетов в Белоруссию помощью Лукашенко

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал запрет на полеты в Белоруссию помощью президенту Александру Лукашенко. Об этом лидер партии «Украинская стратегия Гройсмана» написал на своей странице в Facebook.
«Я не согласен с намерением правительства просто взять и запретить полеты в Беларусь. Лукашенко будет аплодировать такому решению, которым мы поможем ему изолироваться и ограничим поток людей, которые едут в Беларусь. А многие из них могут помочь белорусскому народу в борьбе за свободу», — заявил Гройсман.
Он предложил Украине и Евросоюзу запретить полеты в своем воздушном пространстве белорусским правительственным бортам. «Это оставит диктатора в стране и не окажет ему услуги, ограничив доступ свободных проевропейских людей в Беларусь», — пояснил экс-премьер.
Украина решила с 26 мая прекратить авиасообщение с соседней республикой и выразила готовность предоставить воздушное пространство иностранным авиакомпаниям, чтобы они могли прокладывать курс своих самолетов вокруг Белоруссии.
Решение связано с инцидентом вокруг самолета Ryanair. 23 мая лайнер, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске после сообщений о минировании. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29. Белорусские силовики задержали находившегося на борту основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его спутницу.