«Белавиа» начнет больше летать в СНГ вместо Европы

Белорусская авиакомпания «Белавиа» заявила о планах поменять модель бизнеса на фоне ограничений полетов в страны Европы. В частности, планируется развивать рейсы в СНГ, включая Россию. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков в эфире телеканала «Беларусь 1», передает РИА Новости.

«Уверен, что мы будем наращивать полеты в тех странах, где пускают. Надеемся на наших партнеров», — сказал Снопков. По его словам, актуальны направления во все страны СНГ, в том числе российские: Сочи, Краснодар, Минеральные Воды, Байкал, Алтай. «Есть масса прекрасных уголков России, которые нужно развивать белорусам с точки зрения туристического направления», — добавил он.

Политик высказал мнение, что белорусская авиакомпания выстроит бизнес-модель, которая позволит компенсировать проблемы, которые на данный момент существуют с западными странами. «Уверен, что "Белавиа" из этой ситуации выйдет другой и лучше», — заключил Снопков.

Ряд европейских государств запретил белорусским авиаперевозчикам использовать небо для полетов после инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске и задержанием создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. В список стран, которые ограничили рейсы в Белоруссию, вошли Эстония, Украина, Литва, Латвия (перевозчик AirBaltic), Сингапур, Польша (авиакомпания LOT) и другие. С 29 мая Россия осталась единственным направлением, через воздушное пространство которого смогут летать белорусские авиакомпании.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту создатель Telegram-канала NEXTA Протасевич был задержан. В Белоруссии его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.