Россия предупредила о планах НАТО тайно перебросить современное оружие в Донбасс

Украина намерена использовать учения Sea Breeze-2021 для тайного получения современного оружия и боеприпасов, которые будут тайно переданы войскам и националистическим формированиям, сосредоточенным возле неподконтрольных стране Донецкой и Луганской областей. Об этом предупредил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, соответствующий пресс-релиз имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Конашенков подчеркнул, что в ходе упомянутых учений, которые планируют провести с 28 июня по 10 июля при участии стран НАТО, собираются задействовать порядка четырех тысяч военнослужащих, 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, а также 30 единиц авиационной техники и больше сотни автомобилей и бронетехники.

В соответствии с одобренным сценарием учений, страны будут отрабатывать действия в условиях «кризисной ситуации», спровоцированной некими «незаконными» по мнению Киева «вооруженными формированиями», пользующимися «всесторонней поддержкой» соседнего государства.