Россия
 
Последние новости
Главный инфекционист США «защитил» Китай от обвинений в утечке коронавируса
Белорусский оппозиционер написал заявление на Лукашенко в прокуратуру Польши
В проблемах с российской базой в Африке увидели «руку США»
Netflix вернул слово «бандеровец» в фильм «Брат 2»
У амазонского племени обнаружили секрет замедленного старения
Кремль раскрыл детали переговоров Путина и Байдена
Глава Минэнерго порассуждал о росте цен на нефть до 100 долларов
Похожие на сестер мать и совершеннолетняя дочь прославились в сети
В центре Москвы неизвестный открыл стрельбу
Новости партнеров
Прослушать новость

Россия предупредила о планах НАТО тайно перебросить современное оружие в Донбасс

Перейти в «Мою Ленту»
Игорь Конашенков
Игорь Конашенков
Фото: Ольга Балашова / пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Украина намерена использовать учения Sea Breeze-2021 для тайного получения современного оружия и боеприпасов, которые будут тайно переданы войскам и националистическим формированиям, сосредоточенным возле неподконтрольных стране Донецкой и Луганской областей. Об этом предупредил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, соответствующий пресс-релиз имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Конашенков подчеркнул, что в ходе упомянутых учений, которые планируют провести с 28 июня по 10 июля при участии стран НАТО, собираются задействовать порядка четырех тысяч военнослужащих, 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, а также 30 единиц авиационной техники и больше сотни автомобилей и бронетехники.

В соответствии с одобренным сценарием учений, страны будут отрабатывать действия в условиях «кризисной ситуации», спровоцированной некими «незаконными» по мнению Киева «вооруженными формированиями», пользующимися «всесторонней поддержкой» соседнего государства.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить