В Раде назвали катастрофическую ошибку Украины в отношениях с Россией

Отказ Украины от торговых отношений с Россией обернулся катастрофой для экономики страны. Об этом заявил во время выступления в парламенте депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович, передает РИА Новости.

По его словам, Киев рассорился со всеми соседними государствами. «Мы прекратили торговлю с Россией и странами СНГ и потеряли десятки миллиардов долларов и ничем это не компенсировали. Единственное, что хорошо получается у нас, — это ругаться с соседями», — сказал он, отметив, что такая внешняя политика ударит по карману простых украинцев.

Ранее 2 июня вице-премьер России Александр Новак назвал «агрессивной риторикой» упреки со стороны украинских властей за экономические связи и партнерство между Россией и Украиной. Несмотря на политические разногласия, торгово-экономический оборот между странами сохраняется, российские товары и услуги покупают многие украинские государственные и частные компании, отметил он.

В мае первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин рассказал об ошибке России в отношениях с Украиной. По его словам, в 90-е годы Москва допустила серьезный просчет в двусторонних отношениях с Киевом. Парламентарий предположил, почему Россия не включила Украину в список недружественных государств, куда вошли США и Чехия. «Украина просто, будем говорить так, в том числе и наш грех. Потому что наша политика 90-х годов связана с Украиной; наше недомыслие, когда мы, исходя из лучших побуждений, подмахивали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, не предусматривая никаких гарантий, условий контроля за этой дружбой, сотрудничеством и партнерством, это все вылилось в то, что вылилось», — сказал Затулин.