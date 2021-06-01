Новак высказался об «агрессивной риторике» Украины

Вице-премьер Александр Новак назвал агрессивной риторикой упреки со стороны украинских властей за экономические связи и партнерство между Россией и Украиной. Несмотря на политические разногласия, торгово-экономический оборот между странами сохраняется, российские товары и услуги покупают многие украинские государственные и частные компании: Центрэнерго, Энергоатом, предприятия бизнесменов Рената Ахметова, Игоря Коломойского, сообщает РБК.

Зампредседателя российского правительства прокомментировал публикацию украинского портала Bihus.info записей телефонных разговоров якобы состоявшихся между лидером украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, занимавшим на момент разговора пост помощника президента России Владислава Суркова, министра энергетики Александра Новака и замглавы правительства Дмитрия Козака. Портал утверждает, что в 2014–2015 годах на Украину поставлялся уголь из ДНР и ЛНР. Деньги за него перевозили сотрудники СБУ, а курировал эти процессы со стороны Киева и обсуждал с Новаком, Козаком и Сурковым — Медведчук.

«Честно говоря, я удивлен той агрессивной риторике, которая звучит со стороны украинских властей. Господина Медведчука я знаю давно и знаю его как человека, который выступал и выступает всегда и болеет за развитие отношений между нашими странами, между Россией и Украиной. Он выступал всегда за развитие торгово-экономического сотрудничества, что прежде всего, в первую очередь, идет на пользу нашим гражданам для улучшения качества жизни, роста экономики наших стран», — прокомментировал «разоблачение» портала Новак.

Он добавил, что государственные и частные компании Украины, покупающие российские товары, не предают национальные интересы, так как покупают российскую продукцию и оплачивают ее. «Более того, у нас именно в России более трех миллионов мигрантов из Украины, и они работают, зарабатывают здесь и какую-то часть заработанных средств отправляют в Украину, это тоже движение денежных средств, взаимоотношения между нашими странами. Считаю, что отношения между бизнес-партнерами, хозяйственные связи, торгово-экономические отношения не должны использоваться в угоду каких-то политических интересов», — подытожил Новак.

Депутат Рады Виктор Медведчук на Украине попал под экономические санкции, он находится под домашним арестом. Его обвиняют в передаче права на месторождение Глубокая на Крымском шельфе россиянам и раскрытии данных о месте секретного военного подразделения ВС Украины. Также его обвиняют в помощи украинским гражданам переехать в Россию.