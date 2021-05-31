Россия прокомментировала миллиардные потери Украины от «Северного потока-2»

У России нет цели остановить поставки газа через Украину с началом эксплуатации газопровода «Северный поток-2». Так директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский прокомментировал обвинения в намеренном давлении на Киев в разговоре с РИА Новости.

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«Сейчас контракт действует, а дальше будут переговоры «Газпрома» и их партнеров на Украине. У нас нет задачи приостановить поставку газа через Украину. Россия никогда не использовала энергетику и свои природные ресурсы как элемент давления или шантажа», — заверил Биричевский.

Дипломат отметил, что в отношении транзита газа через Украину существуют определенные контрактные обязательства. Они будут выполняться до тех пор, пока соответствующие соглашения имеют силу. Тем самым представитель МИД России прокомментировал миллиардные потери Украины от запуска «Северного потока-2». Их предсказывал глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. По его подсчетам, 1,5 миллиарда долларов составят убытки из-за прекращения транзита и еще 2-3 миллиарда — из-за роста стоимости газа для Украины, потому что подорожает его транспортировка из ЕС.

При этом полная остановка транзита газа через Украину невозможна. И Киев, перекупая топливо у посредников, так или иначе поддерживает экспорт российского газа.

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