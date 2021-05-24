Медведчук прокомментировал сведения о переговорах с представителями ДНР и ЛНР

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что опубликованные записи якобы его переговоров с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые легли в основу уголовного дела против него, сфальсифицированы.

«То, что сегодня происходит – чистая провокация, изготовление так называемой фабрикой фейков того, кто и что говорил, кто с кем общался и кто чем занимался», - написал Медведчук в понедельник, 24 мая, в своем микроблоге в Twitter.

Записи якобы телефонных разговоров Медведчука с представителями России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик ранее опубликовала команда журналистских расследований Bihus.info. Журналисты утверждают, что располагают полными записями разговоров Медведчука, которые легли в основу уголовного дела в отношении политика.

Фрагменты этих записей демонстрировал ранее на брифинге глава Службы безопасности Украины Иван Баканов. Журналисты отмечают, что намерены выпустить цикл передач с обнародованными записями переговоров.

Генпрокуратура Украины заявила о подозрениях в государственной измене и хищении государственных ресурсов в отношении Медведчука и его коллеги по партии Тараса Козака 11 мая. Медведчук мог передать данные о «секретном украинском военном подразделении» Козаку, который в свою очередь направил эту информацию российской разведке, считает глава СБ Украины. Депутатам также вменяют создание вербовочной сети и расхищение национальных ресурсов в Крыму.