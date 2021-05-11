Украинская оппозиция назвала репрессиями обвинения Медведчука в госизмене

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко назвал политическими репрессиями обвинения в госизмене в адрес своего однопартийца Виктора Медведчука. Политик заявил об этом в интервью «Газете.Ru».

По словам Бойко, сейчас в квартире у Медведчука проводится обыск.

«Вчера прессовали одних, сегодня добрались до Медведчука с [Тарасом] Козаком. Завтра еще до кого-то попытаются добраться. Я считаю, что это типичные политические репрессии, цель которых — заткнуть рот нашей партии», — сказал Бойко.

Политик пообещал, что партия «не даст в обиду» своих депутатов, и заверил, что действия властей «не спугнут» оппозиционеров.

11 мая Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обыском в дом главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Ранее его заподозрили в госизмене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму.

19 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и связанных с ними физических и юридических лиц. Причиной ограничений стало расследование уголовного дела о финансировании терроризма. До этого были заблокированы оппозиционные телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK, связанные с Медведчуком.