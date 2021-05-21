Медведчука оставили под домашним арестом

Киевский апелляционный суд оставил под арестом депутата Верховной Рады Виктора Медведчука, подозреваемого в государственной измене и нарушении законов войны. Об этом сообщает «Страна.ua».

Суд отказал в удовлетворении ходатайств и защиты, и прокуратуры, которые оспаривали меру пресечения. Медведчук останется под домашним арестом до 9 июля. Сам депутат на заседании заявил о политической подоплеке его дела и попросил суд отменить ограничения в отношении него.

Перед судом Медведчук заявил журналистам, что отвергает обвинения в сотрудничестве с российскими спецслужбами и передаче им секретной информации. Он утверждает, что не имеет допуска к государственной тайне.

«У меня был доступ к секретным материалам всех форм секретности до 2004 года, когда работал главой администрации [президента Украины]. После этого в течение 15 лет я никогда не был допущен к секретным данным», — сказал депутат.

Он также заявил, что получал разрешение на переговоры с представителями самопровозглашенных республик Донбасса от Александра Турчинова и Петра Порошенко. Турчинов отрицает это.