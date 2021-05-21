Медведчук заявил о разрешении от Турчинова и Порошенко на переговоры с ДНР и ЛНР

Депутат Верховной Рады Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и нарушении законов войны, заявил, что получал разрешение на переговоры с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) от Александра Турчинова и Петра Порошенко. Об этом 21 мая сообщает «24 канал».

Медведчук прибыл в Апелляционный суд Киева, где рассматривается жалоба на его домашний арест.

«Я официально был уполномочен на ведение этих переговоров исполняющим обязанности президента Турчиновым, а потом уже президентом Порошенко. Затем был уполномочен и Трехсторонней контактной группой, и СБУ», — сказал депутат журналистам перед зданием суда.

Турчинов отрицает это. Бывший и.о. президента рассказал, что весной 2014 года депутат Нестор Шуфрич привел к нему Медведчука. Последний заявил, что Кремль считает легитимным президентом Украины Виктора Януковича, а вести переговоры с Турчиновым не будет.

Медведчук добавил, что может передать любую информацию президенту России Владимиру Путину, утверждает Турчинов.

«Я сказал господину Медведчуку, чтобы тот передал Путину, чтобы Россия немедленно освободила Крым и прекратила агрессию против Украины», — отметил бывший и.о. президента.

Ранее сообщалось, что возле суда начались столкновения сторонников и противников Медведчука.