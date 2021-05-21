В Киеве начались столкновения сторонников и противников Медведчука

Возле здания Киевского апелляционного суда, где начался процесс по обжалованию домашнего ареста главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, начались столкновения его сторонников и противников. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, несколько десятков националистов из организаций Национальный корпус (запрещена в РФ) начали провоцировать активистов ОПЗЖ, которые пришли поддержать политика. Радикалы принесли транспаранты, на которых написаны оскорбления в адрес пророссийских сил и самого депутата, они жгут файеры и дымовые шашки.

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В связи с этим Национальная полиция Киева и Нацгвардия усилили оцепление возле здания. Они пресекают попытки зачинщиков начать драку, а внутрь пускают только журналистов или участников процесса. О пострадавших в ходе стычек пока не сообщается.

Перед началом заседания Медведчук отверг все обвинения в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Он заявил, что не имел доступа к государственной тайне, а потому не мог передать разведке никаких секретных сведений.

Генеральная прокуратура Украины заявила о подозрениях в государственной измене и хищении государственных ресурсов в отношении Медведчука и его коллеги по партии Тараса Козака 11 мая. Депутатам вменяют передачу сведений о «секретном украинском военном подразделении» российской разведке, создание вербовочной сети и перерегистрацию украинского месторождения в Крыму на российскую фирму.

13 мая Медведчука поместили под домашний арест. Политика обязали сдать заграничный паспорт и носить электронный браслет. Он счел уголовное дело политически мотивированным, но заявил, что будет доказывать свою невиновность в суде и не предпримет попыток скрыться. Позже и сторона обвинения, и защиты подали апелляцию с требованием отменить домашний арест.