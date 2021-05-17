Раскрыт депутатский статус Медведчука на период домашнего ареста

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что помещенный под домашний арест глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук сохранит за собой статус депутата, однако никаким образом не сможет участвовать в работе парламента. Об этом сообщает ТАСС.

Политик затруднился ответить на вопрос, сможет ли арестованный заочно участвовать в работе парламентского комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий, в котором он состоит. При этом не связанные с присутствием в Раде полномочия депутат сможет исполнять в полной мере. «Если суд ему это не запретит», — отметил Разумков.

Генеральная прокуратура Украины заявила о подозрениях в государственной измене и хищении государственных ресурсов в отношении Медведчука и его коллеги по партии Тараса Козака 11 мая. Депутатам вменяют передачу сведений о «секретном украинском военном подразделении» российской разведке, создание вербовочной сети и перерегистрацию украинского месторождения в Крыму на российскую фирму.

13 мая Медведчука поместили под домашний арест. Политика обязали сдать заграничный паспорт и носить электронный браслет. Медведчук счел уголовное дело политически мотивированным, но заявил, что будет доказывать свою невиновность в суде и не предпримет попыток скрыться.

Позже ОПЗЖ обратилась к главам европейских стран и послам G7 с просьбой оказать влияние на украинские власти для прекращения «травли инакомыслия» в связи с преследованием своих членов. Партия призвала иностранных политиков и послов перестать верить действующим украинским властям, когда они пытаются выстроить образ «лояльных негодяев».