Медведчук назвал свое уголовное дело попыткой остановить оппозицию

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной Рады Виктор Медведчук назвал уголовное дело против него попыткой остановить оппозицию. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Медведчук заявил в суде, что у него есть все основания выступать против курса действующей власти. Политик назвал предъявленные ему подозрения «политически мотивированными и направленными на то, чтобы остановить оппозицию».

Он добавил, что материалы подозрения не были объявлены в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса.

Ранее Медведчук сообщил в суде, что его банковские счета заблокированы, притом что прокуратура потребовала 10 миллионов евро в качестве залога.

Медведчук подозревается в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны.