Медведчук заявил о блокировке его счетов

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук во время заседания суда об избрании ему меры пресечения заявил, что прокуратура запросила залог за его освобождение в размере десяти миллионов долларов несмотря на блокировку всех его банковских счетов, сообщает РИА Новости.

Политик подчеркнул, что в случае невозможности внести требуемую сумму, его, вероятнее всего, заключат под стражу, но отметил, что согласен и на такую меру пресечения. «Вы знаете, если повезут [в СИЗО], то поеду. (...) Вы не волнуйтесь, все будет нормально. Главное, чтобы те, кто меня очень уважает и любит, знали, что все будет нормально», — сказал Медведчук.

11 мая Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении в государственной измене и хищении государственных ресурсов Медведчуку и его коллеге по партии Тарасу Козаку. Обвинение намерено ходатайствовать в суде о заключении подозреваемых под стражу. Позже в доме Медведчука начались обыски, они прошли также в офисе ОПЗЖ.

Позже Служба безопасности Украины раскрыла суть обвинений против Медведчука и Козака. Депутатам вменяют передачу сведений о «секретном украинском военном подразделении» российской разведке, создание вербовочной сети и перерегистрацию украинского месторождения в Крыму на российскую фирму.