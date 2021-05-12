Медведчука заподозрили в нарушении законов и обычаев войны

Главу политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука заподозрили в совершении преступления по статье «Нарушение законов и обычаев войны», сообщает «Страна.ua».

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Медведчук вышел из офиса генпрокурора, куда ранее 12 мая приехал для участия в следственных действиях. Депутат заявил, что ознакомился с текстом подозрения в государственной измене, но ему не вручили его в рамках установленной законом процедуры.

Адвокат политика сообщил, что, помимо госизмены, Медведчуку предъявили обвинение в нарушении законов войны.

Суд по мере пресечения могут назначить в течение трех часов с момента ознакомления с текстом подозрения.

11 мая дома у Медведчука прошли обыски. Силовики сообщили, что глава политсовета ОПЗЖ и депутат Верховной Рады Тарас Козак подозреваются в госизмене и покушении на хищение ресурсов в Крыму. По данным Службы безопасности Украины, политики передали российской разведке информацию о секретном военном подразделении.