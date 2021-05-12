Медведчук приехал в Генпрокуратуру Украины и заявил о готовности к аресту

Депутат Верховной Рады Виктор Медведчук, подозреваемый в государственной измене и хищении национальных ресурсов в Крыму, приехал в Генпрокуратуру Украины на допрос, передает Vesti.ua.

Медведчук заявил журналистам, что считает дело против него политическим, но планирует ознакомиться с обвинением. Он заверил, что готов к любому развитию событий, в том числе к аресту.

Ранее адвокаты депутата утверждали, что он придет в Генпрокуратуру, чтобы «доказать абсурдность всех выдвинутых против него обвинений».

11 мая украинские силовики сообщили, что глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Медведчук и депутат Тарас Козак стали подозреваемыми. Дома у Медведчука и в офисе партии прошли обыски. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что политики передали российской разведке информацию о секретном военном подразделении.

Жена Медведчука Оксана Марченко сообщила, что они с мужем были на отдыхе, но вернулись в Киев.