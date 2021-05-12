Виктор Медведчук собрался в Генпрокуратуру

Депутат Верховной Рады Виктор Медведчук, подозреваемый в государственной измене, собирается приехать в Генпрокуратуру Украины и доказать свою невиновность. Об этом 12 мая сообщили его адвокаты, передает «112ua».

«Виктор Медведчук намерен сегодня явиться к Генпрокурору для участия в следственных действиях и доказать абсурдность всех выдвинутых против него обвинений», — говорится в заявлении защитников.

Накануне украинские силовики сообщили, что глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и депутат Тарас Козак подозреваются в госизмене и покушении на хищение ресурсов в Крыму.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов рассказал, что они передали российской разведке информацию о «секретном украинском военном подразделении» и занимались созданием вербовочной сети через организации «Проминь», которая официально помогает украинцам с переездом в Россию для учебы или работы.

Генпрокурор Ирина Венедиктова добавила, что Козак может быть причастен к перерегистрации украинского месторождения в Крыму на российскую фирму.

Медведчук назвал дело сфабрикованным по заказу власти. Точное местонахождение политика неизвестно, Тарас Козак находится в России.