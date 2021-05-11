Медведчук рассказал о результатах обыска у него в офисе и своем местонахождении

Глава политсовета украинской парламентской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук рассказал о результатах обыска у него в офисе и дома. Об этом сообщается на сайте политической организации.

По словам Медведчука, правоохранители ничего противозаконного у него не обнаружили. Он отметил, что обыски были проведены в нарушение Конституции и законов Украины. Истинной их целью было вручить «сфабрикованное по приказу власти подозрение в государственной измене», резюмировал депутат.

Медведчук также подтвердил, что в данный момент находится на территории Украины и не собирается прятаться от правосудия. Он отметил, что планирует принимать участие во всех законных следственных действиях.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла суть обвинений против Медведчука и его коллеги по партии Тараса Козака. Депутатам вменяют передачу сведений о «секретном украинском военном подразделении» российской разведке, создание вербовочной сети и перерегистрации украинского месторождения в Крыму на российскую фирму.

11 мая Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении в государственной измене и хищении государственных ресурсов Медведчуку и Козаку. Обвинение намерено ходатайствовать в суде о заключении подозреваемых под стражу. Позже в доме Медведчука начались обыски, они прошли также в офисе ОПЗЖ.