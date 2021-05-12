Жена Медведчука сообщила о возвращении домой

Жена депутата Верховной Рады Виктора Медведчука, подозреваемого в госизмене, телеведущая Оксана Марченко сообщила об их возвращении домой. Она опубликовала пост в Instagram.

«Пребывая на отдыхе за пределами Киева, вчера мы узнали, что в нашем доме и офисе мужа — обыски... Совершенно бесполезное занятие. Как-то нехорошо, зная, что мы в отъезде, пришли эти люди», — написала Марченко.

Она добавила, что «чем раньше приходит понимание несовершенства жизни, тем меньше в ней разочарований». «И да, мы, конечно, вернулись домой», — заключила супруга политика.

Ранее адвокаты Медведчука заявили, что 12 мая он собирается приехать в Генпрокуратуру Украины для участия в следственных действиях и «доказать абсурдность всех выдвинутых против него обвинений».

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и депутат Тарас Козак подозреваются в госизмене и покушении на хищение ресурсов в Крыму.