Неизвестные помешали эвакуатору забрать Mercedes Медведчука

Неизвестные в черной одежде помешали эвакуатору забрать машину обвиненного в государственной измене председателя украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, пишет портал Hromadske.

По данным портала, после обысков в одном из домов политика 11 мая его Mercedes-Benz, припаркованный неподалеку, попытался отогнать прибывший на место эвакуатор. В это же время к автомобилю пришли около 20 человек в черных спортивных костюмах и кожаных куртках и, представившись соседями, помешали забрать транспорт.

«Машину жалко же, поцарапают», — заявил журналистам один из них. Отмечается, что после этого мужчины окружили дом и остались дежурить на месте до глубокой ночи.

11 мая Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении в государственной измене и хищении государственных ресурсов Медведчуку и его коллеге по партии депутату Верховной Рады Тарасу Козаку. Обвинение намерено ходатайствовать в суде о заключении подозреваемых под стражу. В доме Медведчука и офисе ОПЗЖ прошли обыски.

Позже Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла суть обвинений против политиков. Депутатам вменяют передачу сведений о «секретном украинском военном подразделении» российской разведке, создание вербовочной сети и перерегистрацию украинского месторождения в Крыму на российскую фирму. Козак бежал в Россию. Медведчук утверждает, что не намерен покидать страну и будет отстаивать свои интересы в суде.