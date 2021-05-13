Названа сумма требуемого прокуратурой залога за Медведчука

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин назвал сумму залога, требуемого прокуратурой за главу политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука, пишет «Страна.ua».

По словам Кузьмина, через несколько часов Печерский суд Киева изберет меру пресечения Медведчуку по делу о госизмене и нарушении законов и обычаев войны. «Прокуратура требует ареста или внесения залога в сумме 300 миллионов 930 гривен, что составляет почти 10 миллионов евро», — утверждает депутат.

При этом, как заявил Кузьмин, президент Украины Владимир Зеленский своим указом заблокировал все счета Медведчука и его семьи, чтобы он не смог внести залог.

«Вот вам истинное лицо действующей украинской власти, ежедневно разглагольствующей о правах человека и европейских стандартах правосудия», — возмутился Кузьмин.

12 мая Медведчук приехал в Генпрокуратуру и ознакомился с подозрением в свой адрес. Он назвал свое уголовное дело политическим и заявил, что готов к возможному аресту.