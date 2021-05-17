Украинская оппозиция обратилась к Европе из-за преследований Медведчука

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» обратилась к главам европейских стран и послам G7 с просьбой оказать влияние на украинские власти для прекращения «травли инакомыслия» в связи с уголовным преследованием главы ее политсовета Виктора Медведчука. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной Рады, член партии Ренат Кузьмин.

Он призвал иностранных политиков и дипломатов перестать верить действующим украинским властям, когда они пытаются выстроить образ «лояльных негодяев». По мнению депутата, такая политика Киева дискредитирует, в первую очередь, сам Запад, а в республике порождает системную коррупцию и тормозит реформы.

«ОПЗЖ призвала совместными усилиями международного сообщества и украинского народа заставить администрацию (президента Владимира) Зеленского нести ответственность как за свои незаконные действия», — написал Кузьмин. Он также выразил сожаление, что пока в стране продолжаются преследования оппозиции, многие страны Европы прощают руководство Украины по принципу «зато они против Москвы или же Медведчука»

Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении в государственной измене и хищении государственных ресурсов Медведчуку и его коллеге по партии Тарасу Козаку 11 мая. Депутатам вменяют передачу сведений о «секретном украинском военном подразделении» российской разведке, создание вербовочной сети и перерегистрацию украинского месторождения в Крыму на российскую фирму.

13 мая Медведчука поместили под домашний арест. Политика обязали сдать заграничный паспорт и носить электронный браслет. Сам он счел уголовное дело политически мотивированным, но заявил, что будет доказывать свою невиновность в суде и не предпримет попыток скрыться.