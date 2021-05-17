На Украине призвали готовиться к «мести Путина» за Медведчука

Бывший генпрокурор Украины Святослав Пискун призвал власти страны готовиться к мести президента России Владимира Путина за уголовное дело против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, которого обвиняют в государственной измене. Об этом пишет «Страна.ua».

По его словам, реакция на преследование украинского политика не наступит немедленно, однако в том, что Москва ответит, сомневаться не стоит. «Путин сразу ничего не скажет, ничего не сделает. Путин разведчик — он умеет ждать и терпеть. Поверьте, его этому учили в специальных вузах», — сказал Пискун.

Он добавил, что действующее руководство республики, вероятно, проигнорирует его предупреждение, несмотря на наличие у России «20-миллионной армии» (По данным на 2020 год, численность Вооруженных сил России составляла около 1,9 миллиона человек — прим. «Ленты.ру»). «Хотя я бы поручил Институту стратегических исследований изучить ситуацию, как мы можем противодействовать в этом случае мести со стороны Путина», — отметил юрист.

Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении в государственной измене и хищении государственных ресурсов Медведчуку и его коллеге по партии Тарасу Козаку 11 мая. Депутатам вменяют передачу сведений о «секретном украинском военном подразделении» российской разведке, создание вербовочной сети и перерегистрацию украинского месторождения в Крыму на российскую фирму.

13 мая Медведчука поместили под домашний арест. Политика обязали сдать заграничный паспорт и носить электронный браслет. Позже Путин заявил, что Украина превращается в антипода России. «Судя по всему — и это очень печально, — Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию», — сказал глава государства.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Медведчук, в отличие от многих, добивается нормализации отношений с Россией. При этом он подчеркнул, что уголовное дело против депутата является внутренним делом Киева и Москва не намерена оказывать давление на страну.