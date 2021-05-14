Путин заявил о превращении Украины в «какую-то анти-Россию»

Украина превращается в антипода России, заявил президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщается на сайте Кремля в пятницу, 14 мая.

«Судя по всему — и это очень печально, — Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию», — сказал глава государства.

По его словам, из соседней страны делают площадку, с территории которой, судя по всему, будут постоянно приходить новости, «требующие особого внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации».

Путин рассказал, что сейчас на Украине происходит зачистка политического поля от сил, которые выступают за мирное урегулирование в Донбассе, за добрососедские отношения с Россией. И этот процесс поддерживается Западом, отметил российский лидер.

20 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому коллеге встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. Путин посоветовал Киеву вести переговоры с представителями самопровозглашенных республик, но согласился принять Зеленского в Москве.