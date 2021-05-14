Путин рассказал о зачистке политического поля на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине происходит зачистка политического поля, которая поддерживается со стороны Запада. Об этом он рассказал, открывая в пятницу, 14 мая, оперативное совещание с членами Совбеза, передает ТАСС.

«Сейчас, как известно, там происходит совершенно очевидная зачистка политического поля. Закрываются общенациональные средства массовой информации. И ничего, наши партнеры западные никак на это не реагируют, если не сказать, поддерживают решения подобного рода», — отметил российский лидер.

Кроме того, Путин обратил внимание, что Украина превращается в некий «антипод России». Также президент обеспокоился тем, что со стороны Киева Москва постоянно будет «получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости».

20 апреля президент Украины Владимир Зеленский публично предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. Российский лидер посоветовал Киеву вести переговоры с представителями самопровозглашенных республик, но согласился принять украинского главу в Москве.

Киев называл в качестве возможного места встречи Ватикан и Швейцарию. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что не осведомлен о готовности российского президента встречаться с украинским коллегой где-то, кроме Москвы.