Медведчук пообещал бороться за справедливость в своем деле

Председатель политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук прокомментировал решение Киевского апелляционного суда, который оставил в силе меру пресечения политику в виде домашнего ареста. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

«Я и мои адвокаты не довольны данным решением. С учетом всех процессуальных нарушений, которые мы зафиксировали, суд должен был принять решение об отмене в отношении меня меры пресечения», — уверен Медведчук.

Он пообещал бороться за справедливость, чтобы доказать безосновательность позиции Генеральной прокуратуры Украины.

Ранее Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайств стороны защиты, в связи с чем Медведчук будет находиться под домашним арестом до 9 июля.

Непосредственно перед заседанием оппозиционер в очередной раз отверг все обвинения в государственной измене и передаче России секретных данных. Он также заявил, что получал разрешение на переговоры с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) от бывшего спикера Верховной Рады Александра Турчинова и пятого президента Украины Петра Порошенко.