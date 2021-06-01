Раскрыт объем закупок российского газа Украиной по реверсу

Вице-премьер России Александр Новак раскрыл объем закупок российского газа Украиной по реверсу в прошлом году. Его слова передает газета «Известия».

Как объяснил Новак, Украина закупала российский газ из европейских стран, который до этого был доставлен туда транзитом через украинскую территорию. Объем этого реверса составил 16 миллиардов кубометров сырья.

Всего в 2020 году через Украину транзитом прошло около 13,5 миллионов тонн нефти и 56 миллиардов кубометров газа из России.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин пообещал сохранить транзит газа через территорию Украины после завершения срока действия нынешнего пятилетнего соглашения. По мнению российского лидера, в дальнейшем экспорт российского газа в Европу будет увеличиваться, в связи с чем украинский транзит останется по-прежнему востребован.