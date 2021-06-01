Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину

Президент России Владимир Путин пообещал сохранить транзит газа через территорию Украины после завершения срока действия нынешнего пятилетнего соглашения. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

«Россия и Украина имеют договор о транзите газа в Европу, этот договор останется в силе на весь период его действия. Но даже после завершения срока действия этого договора Россия не намерена отказываться от украинского транзита», — отметил Песков.

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По мнению Путина, в дальнейшем экспорт российского газа в Европу будет увеличиваться, в связи с чем украинский транзит останется по-прежнему востребован. При этом Песков подчеркнул, что Москва рассматривает договор о транзите газа через Украину исключительно как коммерческий.

Договор о транзите российского газа через Украину был заключен в конце 2019 года между «Газпромом» и специально созданным для этого оператором украинской газо-транспортной системы (ГТС), который взял на себя часть прежних функций госкомпании «Нафтогаз Украины».

Договор пришел на смену прежнему соглашению, срок действия которого истекал 31 декабря 2019-го, и рассчитан на пять лет. Его финансовые условия не разглашались.