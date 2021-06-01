Зеленский назвал «Северный поток-2» российским козырем против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung назвал строящийся российский газопровод «Северный поток-2» козырной картой, которую Москва может разыграть против Киева.

По его словам, завершение строительства объекта приведет к тому, что Россия рано или поздно «отключит» Украину от транзита газа в Европу, из-за чего доходы республики начнут стремительно сокращаться. Как заверил политик, Москва обязательно будет угрожать Киеву такими последствиями на переговорах по Донбассу, что поставит под угрозу безопасность во всем регионе.

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«"Северный поток-2", я считаю, ничем не отличается от аннексии Крыма. Я объясню, почему. Чтобы забрать себе Крым и иметь возможность торговаться, (...) чтобы торговаться по Донбассу, чтобы "выбить" для сепаратистов амнистию, чтобы оставить за Россией контроль над результатами местных выборов», — считает Зеленский.

Он добавил, что на руках России по сути «оказался флеш-рояль» (лучшая комбинация карт в покере — прим. «Ленты.ру»), который «частично поддерживает Европа», не желая защищать украинскую энергетическую безопасность и ее газовые контракты.

Ранее Зеленский заверил, что из-за малой эффективности переговоров в Нормандском формате Украине может угрожать «российский блицкриг», если конфликт в Донбассе разгорится с новой силой. Он предположил, что виной тому является нежелание Евросоюза считать Россию прямой участницей войны на востоке республики.