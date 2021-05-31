Зеленский посчитал угрозой союз России и Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский посчитал, что создание союзного государства России и Белоруссии может представлять угрозу для его страны. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Мы наблюдаем за тем, как Россия и Белоруссия настойчиво сотрудничают друг с другом», — отметил лидер страны, указав, что страны могут включить в интеграционные процессы оборону, и тогда эти государства смогут оказывать на Украину серьезное давление.

«С этой стороны мы видим опасность для нас — вплоть до создания настоящего союзного государства между Россией и Белоруссией», — заключил Зеленский.

Ранее источники испанской газеты El Pais сообщили, что некоторые лидеры стран ЕС на закрытом саммите по поводу инцидента с севшим в Минске самолетом Ryanair выразили опасения по поводу возможной аннексии Белоруссии. На саммите обсуждалось усугубление политического кризиса, к которому привел инцидент с самолетом, что может «превратить белорусского президента в марионетку Путина». По данным некоторых собеседников газеты, подобные идеи высказывал в том числе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.