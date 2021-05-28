Байдена предостерегли о желании Зеленского «рассказывать небылицы о России»

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков раскритиковал желание президента Украины Владимира Зеленского поговорить с американским лидером Джо Байденом раньше, чем состоится его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он сказал в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

По мнению сенатора, даже если подобные переговоры состоятся, они не смогут повлиять на ход саммита в Женеве. Цеков добавил, что глава украинского государства будет убеждать хозяина Белого дома в том, что Украина должна стать «чуть ли не основной темой» грядущего разговора. Он усомнился в вероятности такого сценария.

«Это желание Зеленского показывает его очень большую наивность. Зеленский будет поднимать тему Крыма, тему Донбасса, будет рассказывать различные небылицы о России, — предостерег член Совета Федерации. — Может быть, он посчитал, что если его слушают на Украине, его должны уже слушать и в мире. Чувствуется, у него появляется мания величия».

20 мая Зеленский предупредил об угрозе для Украины от встречи Путина с Байденом. По его словам, существует риск снятия санкций и достройки газопровода «Северный поток-2». При этом глава украинского государства выразил уверенность, что Путин и Байден будут обсуждать Украину «лишь в том пространстве и в той повестке дня», которую предварительно обсудят с Киевом. 28 мая украинские СМИ сообщили, что Киев и Вашингтон работают над организацией телефонного разговора Зеленского и Байдена, который планируется до саммита российского и американского лидеров в Женеве.