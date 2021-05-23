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В Кремле назвали условие обсуждения Крыма с Украиной

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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Россия готова обсуждать Крым с Украиной, но лишь в том случае, если речь будет идти о приграничном сотрудничестве. Такое условие в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Наши украинские визави, к примеру, говорят: мы будем обсуждать Крым. Но если обсуждать Крым в плане развития приграничного сотрудничества — а Россия имеет приграничное сотрудничество по линии регионов с зарубежными странами, — если в этом плане, то я уверен, что [президент Владимир] Путин будет готов», — отметил представитель Кремля, добавив, что принадлежность региона Москва обсуждать не станет.

При этом он признал, что государствам предстоит много над чем поработать. «Посмотрим, что из этого получится. Но такой обмен мнениями действительно имеет место», — заявил он, обсуждая предстоящую встречу глав государств.

21 мая Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о бессрочном продлении масштабных санкций против российских физических и юридических лиц.

До этого на большой пресс-конференции он заявил о начале переговоров по организации встречи с Путиным. По словам Зеленского, двусторонние переговоры могут пройти «на нейтральной территории». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о подготовке встречи. Он подчеркнул, что переговоры идут непросто.

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