На Украине предсказали провал Крымской платформы

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предсказал, что инициатива «Крымская платформа» обречена на провал. Об этом пишет портал «Главред».

По его словам, в инициативе нет смысла, если в ней не будет участвовать Россия. «Не вести переговоров с Москвой и создавать платформы без ее участия — это, по меньшей мере, смешно», — сказал Суслов.

Он выразил уверенность, что в саммите вряд ли примут участие лидеры крупных стран. Так, США будут представлены не президентом Джо Байденом, а дипломатом Викторией Нуланд, которая курирует украинское направление в Госдепе, или кем-то другим.

По мнению бывшего министра, на саммит могут приехать разве что лидеры Латвии, Литвы, Эстонии или Польши. «Никто из лидеров ведущих государств не захочет выглядеть странно и нелепо, когда не с кем обсуждать вопрос Крыма», — сказал он.

В начале мая президент Украины Владимир Зеленский пригласил своего американского коллегу Джо Байдена принять участие в саммите «Крымской платформы». Такое заявление Зеленский сделал после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Концепция «Крымской платформы» впервые была представлена Зеленским на Генассамблее ООН в сентябре 2020 года. С ее помощью украинская сторона собирается заняться проблемами экономики и экологии, «защитой прав крымчан и деоккупацией полуострова». Проведение первого саммита запланировано на август 2021 года в Киеве.