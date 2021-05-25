В Госдуме оценили предложение создать на Украине национальное сопротивление

Депутат Госдумы Руслан Бальбек оценил предложение президента Украины Владимира Зеленского создать в стране национальное сопротивление. По его мнению, лидер пытается тем самым отвлечь внимание общественности, при этом непонятно, кому и чем нужно сопротивляться, пишет РИА Новости.

25 мая глава украинского государства внес в Верховную Раду два законопроекта: об основах национального сопротивления и об увеличении численности ВСУ. При этом первый документ указан как безотлагательный. Он предполагает привлечение широких слоев населения для повышения обороноспособности государства.

«Все с Зеленским понятно: не добился ни политических, ни экономических успехов и поэтому решил воспользоваться приемом фокусника — отвлечь внимание общественности на ложный след», — заявил Бальбек. По мнению депутата, президент Украины предложил создать национальное сопротивление «с бухты-барахты», при этом «российского вторжения» Киев не дождется, добавил парламентарий. Он подчеркнул, происходящее в стране уже не актуально в современных войнах, как то учения, сборы резервистов и рытье окопов.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что угроза «агрессивных действий» со стороны России сохраняется, несмотря на частичный отвод ее войск от границ республики. По словам дипломата, полной деэскалации на востоке страны не произошло.