В Крыму предложили Киеву провести демаркацию границ. Об этом РИА Новости рассказал сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

По его словам, любое приграничное сотрудничество с российским полуостровом Украине следует начинать с демаркации, а также приведения в надлежащий вид географических атласов и карт, чтобы регион на них не обозначался как украинский. Чегринец также посоветовал Киеву подумать об открытии консульства страны в Крыму, которое могло бы взаимодействовать с украинскими туристами на полуострове.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условие, при котором Россия готова обсуждать Крым с Украиной. По его словам, это возможно, если речь будет идти о приграничном сотрудничестве.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.