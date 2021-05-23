В Совфеде оценили возможность сотрудничества с Украиной в Крыму

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков оценил возможности сотрудничества России с Украиной в Крыму. Его слова приводит ТАСС.

По мнению сенатора, существует множество возможных направлений для подобного сотрудничества. «Приграничное сотрудничество — это торговля та же самая. В свое время ведь Украина сама приняла решение устроить Крыму продовольственную блокаду. На самом деле, они себе блокаду устроили, потому что отказались от хорошего, привычного для них рынка сбыта», — заявил Цеков.

Еще одним направлением сенатор назвал улучшение условий для поездок граждан Украины в Крым, а крымчан — на Украину и пересечения границы в обоих направлениях. В число возможных сфер взаимодействия он также включил промышленность и сельское хозяйство.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условие, при котором Россия готова обсуждать Крым с Украиной. По его словам, это возможно, если речь будет идти о приграничном сотрудничестве.

Крым присоединился к России весной 2014 года по итогам референдума. Результаты голосования не признают Киев, США и страны Евросоюза.