Соратник Ельцина рассказал об его отказе присоединять Крым

Бывший вице-премьер, соратник первого президента России Бориса Ельцина Михаил Полторанин рассказал об его отказе присоединять Крым. Об этом он сообщил в интервью Дмитрию Гордону, опубликованном на YouTube.

По словам Полторанина, Москва хотела заключить сделку с Киевом, по итогам которой Россия забрала бы Крым, а Украина в течение 10 лет бесплатно получала бы газ. Регион при этом стал бы автономией, открытой обоим странам.

«Это была хорошая сделка. (…) Ельцин не захотел. Он говорит: "Да нафиг нам этот Крым, этот Севастополь. У нас в Питере свободные пирсы есть, мы туда перебросим флот"», — рассказал он.

В декабре 2019 бывший глава администрации Ельцина Сергей Филатов рассказывал, что после развала Советского союза пришлось оставить Крым и Донбасс в составе Украины, потому что перед Москвой стоял вопрос атомного вооружения. Перед этим он сообщил, что делегации из Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году просили оставить их в составе России и не отдавать Украине.

Крым присоединился к России весной 2014 года по итогам референдума. Результаты голосования не признают Киев, США и страны Евросоюза.