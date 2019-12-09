Соратник Ельцина назвал еще одну причину отказа от Крыма в 90-е

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Борис Ельцин
Борис Ельцин

После развала Советского Союза пришлось оставить Крым и Донбасс в составе Украины, так как перед Москвой остро стоял вопрос атомного вооружения, заявил бывший глава администрации президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов. Его цитирует принадлежащее Григорию Березкину РБК в понедельник, 9 декабря.

По его словам, о судьбе Крыма шли дискуссии с самых первых дней после подписания соглашения о создании Содружества Независимых Государств (СНГ), однако бывший министр обороны Украины Константин Морозов выступал резко против вхождения Донбасса и Крыма в состав России.

«Я присутствовал при разговоре Бориса Николаевича [Ельцина] с ним. Но пришлось все-таки этот договор подписывать в 1994 году — Крым оставить у них, оружие они отдают нам», — рассказал Филатов.

8 декабря Сергей Филатов заявил, что делегации из Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году просили оставить их в составе России и не отдавать Украине.

Между тем бывший госсекретарь и зампред правительства РСФСР Геннадий Бурбулис, один из ближайших соратников Ельцина не вспомнил подобных обсуждений в декабре 1991 года. Он допустил, что Филатов говорил о чем-то другом.

В комментарии РБК Филатов пояснил, что разговор был, но представители регионов высказывали неофициальную позицию, так как уже не могли ни на что повлиять.

Крым присоединился к России весной 2014 года по итогам референдума. Результаты голосования не признают Киев, США и страны Евросоюза.

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