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В Крыму рассказали об украинской «диванной армии»

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Сергей Аксенов
Сергей Аксенов
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал об украинской «диванной армии». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, украинские власти при содействии США создали такую «армию», которая работает по Крыму. Аксенов отметил, что любая конфликтная ситуация на полуострове «активно распространяется и поддерживается из-за рубежа». Большие деньги выделяются на то, чтобы с помощью интернета раскачивать ситуацию в России, в Крыму особенно, рассказал он.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) провела оперативно-штабной сбор в Херсоне на границе с Крымом, чтобы отработать действия на случай «возможной агрессии России». В сборе приняли участие представители Совета национальной безопасности и обороны Украины, а также Вооруженных сил и Государственной пограничной службы.

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