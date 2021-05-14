СБУ провела сбор на границе с Крымом

Служба безопасности Украины (СБУ) провела оперативно-штабной сбор в Херсоне на границе с Крымом, чтобы отработать действия на случай «возможной агрессии России». О результатах сбора сообщила пресс-служба СБУ.

В сборе приняли участие представители Совета национальной безопасности и обороны Украины, а также Вооруженных сил и Государственной пограничной службы.

«Была проверена готовность Украины к практическим действиям в случае распространения вооруженной агрессии России. В частности, возможного нападения России вглубь суверенной территории Украины», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что участники сбора акцентировали особое внимание на противодействии нарастающим террористическим угрозам в районах рядом с Крымом.

В начале апреля Украина провела 10-дневные учебные сборы территориальной обороны в Херсонской области. На границе с Крымом планировалось разместить восемь подразделений из более чем четырех тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины.