В ЛНР на военные сборы призвали тысячи резервистов

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник распорядился провести военные сборы и призвать на них три тысячи резервистов, сообщает ТАСС.

Материалы по теме «Нам некуда отступать» Глава ДНР Денис Пушилин — об угрозе большой войны в Донбассе и защите русских на Украине «Дебальцево напоминало Сталинград». Воспоминания бойцов батальона «Призрак» о первых месяцах войны в Донбассе

Тренировки пройдут в период с 17 по 21 мая, для их проведения Народная милиция ЛНР также привлечет почти две сотни транспортных средств. Всем призванным молодым людям на время учений пообещали сохранить рабочие места и зарплату.

Отмечается, что Пасечник также распорядился обеспечить на сборах «соблюдение социальной дистанции не менее полутора метров, использование средств защиты органов дыхания и перчаток».

Ранее глава ЛНР призвал называть территориальный конфликт в Донбассе «гражданской войной» и обвинил Киев в срыве существующих договоренностей о перемирии. «Получается, что Вооруженные силы Украины стреляют по своим же гражданам», — отметил Пасечник.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Киев, а также самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили об учащении обстрелов, разведывательных действий и перемещений военной техники в районе линии разграничения.