Глава ЛНР заявил о «настоящей гражданской войне» в Донбассе

Конфликт в Донбассе находится в стадии обострения последние несколько месяцев, а Украина срывает договоренности. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

По его словам, «ни о каком перемирии военном, ни о каком соблюдении режима прекращения огня речи быть не может». При этом Пасечник обвинил в срывах всех договоренностей Киев. «На самом деле это самая настоящая гражданская война, и об этом стоит говорить вслух», — подчеркнул он. Пасечник обратил внимание на то, что жители ЛНР юридически являются украинскими гражданами, поэтому «получается, что вооруженные силы Украины стреляют по своим же гражданам».

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Киев, а также самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили об учащении обстрелов, разведывательных действий и перемещений военной техники в районе линии разграничения. Украинские власти после этого обвинили Москву в наращивании военного присутствия на границе между странами. В ответ на это в Кремле заявили, что российская армия перемещается по своей территории в тех направлениях, в которых считает нужным, и призвали Киев прекратить провокации.