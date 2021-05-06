Стало известно о глушении беспилотников ОБСЕ в Донбассе

Беспилотники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подверглись глушению во время полетов над линией соприкосновения в Донбассе. Это стало известно из отчета, опубликованного на сайте миссии.

По данным наблюдателей, глушение осуществлялось путем создания помех сигналу GPS над подконтрольными самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) населенными пунктами Лужки и Докучаевск, а также находящимся под контролем Киева Иванополье.

«Помехи сигналу могли создавать из любого места в радиусе нескольких километров от местоположения БПЛА», — говорится в отчете ОБСЕ. Специалисты не указали точный источник создания помех, а также исполнителя радиоатаки.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин обвинил ОБСЕ в отсутствии объективности в ходе мониторинга ситуации на линии разграничения в Донбассе. Он заверил, что два-три года назад «беспристрастности и объективности» в отчетах организации было больше, а теперь специалисты все чаще занимают сторону Украины.