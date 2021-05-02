В ДНР перехватили беспилотник силовиков рядом с храмом

В Донецкой народной республике (ДНР) ополченцы заявили о перехвате ударного беспилотника силовиков рядом с храмом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Народной милиции ДНР.

Летательный аппарат был замечен расчетами ПВО около линии соприкосновения в районе Ясиноватой. Его опознали как квадрокоптер, который летел с позиции мотопехотного батальона 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Затем ополченцы посадили беспилотник. При падении он сбросил боеприпас.

По словам представителя Народной милиции ДНР, не исключено, что «смертоносное устройство» должно было лететь к храму Святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Местные жители пришли на пасхальную службу, после чего там проводили освящение пасхальной снеди.

Уточняется, что, согласно Минским соглашениям, применение подобных летательных аппаратов вблизи линии соприкосновения запрещено. При этом есть исключение — разрешение на использование беспилотников ОБСЕ.

Ранее заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин оценил возможность нападения Украины во время празднований Пасхи. По его словам, в ДНР не исключают огневых провокаций даже в этот день.