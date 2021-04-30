Украина оценила шансы на «пасхальное перемирие» в Донбассе

Советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович оценил шансы на «пасхальное перемирие» в Донбассе. Об этом сообщает «РБК — Украина».

Материалы по теме Накрывает войной Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой «Нам некуда отступать» Глава ДНР Денис Пушилин — об угрозе большой войны в Донбассе и защите русских на Украине

«Шансы практически отсутствуют. Российская сторона попыталась вместо установления действенного режима полного прекращения огня в очередной раз легитимизировать так называемые ЛНР/ДНР, следуя своей любимой тактике цейтнота», — заявил Арестович.

По его словам, позиция Киева заключается в том, что должны перестать гибнуть люди. «Это главное и первое условие, прописанное во всех соглашениях, начиная с 2014 года», — отметил советник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал рассмотрение в ТКГ введения «пасхального перемирия» с начала мая.

Полпред России в группе Борис Грызлов заявил, что Киев отверг предложенные Москвой механизмы предотвращения нарушений режима прекращения огня. Вместо обсуждения вопросов по существу усилия Киева были направлены на выстраивание запутанных юридических конструкций, пояснил он.