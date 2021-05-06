Генсек НАТО заявил о десятках тысяч российских военных у границ с Украиной

️После отвода российских войск от границы с Украиной там еще остаются десятки тысяч военных. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отметив, что это больше, чем было до обострения ситуации. Его слова передает ТАСС.

«Мы будем обсуждать Россию. Мы зафиксировали отвод части российских военных от границы с Украиной, однако десятки тысяч российских военных остаются возле нее и на Украине (под этим НАТО подразумевает войска РФ в Крыму, который альянс считает частью украинской территории — прим. "Ленты.ру"). В целом остается значительное российское военное присутствие в регионе, там остается гораздо больше российских войск, чем до недавнего обострения ситуации», — сказал генсек альянса по прибытии на встречу министров обороны стран Евросоюза.

Ранее 6 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что угроза стране на восточных границах сохраняется, несмотря на частичный отвод российских войск в места постоянной дислокации.

В конце апреля министр обороны России Сергей Шойгу решил завершить проверку войск Южного и Западного военных округов, приказав отвести их в пункты постоянной дислокации от украинских границ. В офисе президента Украины назвали этот факт личной заслугой Зеленского и указали на «беспрецедентную работу» Киева в этом направлении.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Киев, а также самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили об учащении обстрелов, разведывательных действий и перемещений военной техники в районе линии разграничения.

Позже Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в регионе. Москва сообщала, что проводит учения и перемещает войска в пределах своей территории «там, где считает нужным».