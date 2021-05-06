На Украине объяснили нежелание открывать огонь по российским вертолетам

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко объяснил, почему Украина не сбивает российские вертолеты, оказавшиеся на территории страны. Об этом он рассказал порталу «РБК-Украина».

В качестве примера он привел случай от 16 марта, когда в Сумской области российский Ми-8 «залетел на территорию Украины на расстояние около 50 метров, находился на украинской территории менее одной минуты».

По его словам, чтобы сбить вертолет, нужен переносной зенитно-ракетный комплекс, которыми оснащены не все погранотряды. Также он отметил, что граница между странами не демаркирована, и есть вероятность ошибки вследствие человеческого фактора.

После того инцидента Пограничная служба Украины «немедленно направила письмо в адрес пограничного управления ФСБ РФ о нарушении режима государственной границы Украины российским вертолетом с требованием сообщить принадлежность летательного аппарата и обстоятельства, которые привели к нарушению».

13 апреля глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев хочет разместить в стране американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Он отметил, что Украина держит оборону против России «не только ради себя, но и ради Запада». «Но где США размещают свои ракеты Patriot? Ближайшие находятся в Польше. Они должны быть здесь», — отметил Ермак.